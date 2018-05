Umwelt: Grünen-Vorsitzender Habeck fordert Plastiksteuer

Diese Absage der Ministerin an die Steuer hat Habeck nun scharf kritisiert. Außerdem sprach sich der Grünen-Chef demnach erneut gegen steuerliche Begünstigungen für den Einsatz von Plastik in der Industrie aus. Erdöl, das für die Produktion von Kunststoffen verwendet werde, dürfe gegenüber Öl für Kraftstoffe nicht steuerlich bevorzugt werden. Zudem wandte er sich an die Plastik-Hersteller, die besser recycelbare, sortenreinere Kunststoffe produzieren müssten: „Wenn Kunststoff, dann langlebig und wiederverwertbar.“