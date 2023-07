Umwelt Lemke: Wetterextreme zwingen zur Anpassung an die Klimakrise

13. Juli 2023 | Quelle: dpa

«Wetterextreme zwingen uns zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise», sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Bild: Bild: dpa

Rund zwei Jahre nach der tödlichen Flutkatastrophe im Westen Deutschlands will die Bundesregierung die Kommunen besser an die Folgen des Klimawandels anpassen. „Hitze und Dürre, Starkregen und Hochwasser - Wetterextreme werden in Zukunft häufiger und zwingen uns zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise”, sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. „Mit Risikovorsorge, die weiter als bisher in die Zukunft blickt, können wir nicht nur Schäden abmildern, sondern auch die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land erheblich verbessern.”