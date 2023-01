Umwelt Protest gegen Waldrodung für Autobahn-Ausbau

Einem Polizeisprecher zufolge lag die Zahl der Aktivistinnen und Aktivisten im Wald im „niedrigen zweistelligen” Bereich. Einige von ihnen waren hoch in die Bäume geklettert, die Polizei rückte mit einem Kran an. Umweltaktivisten bekräftigten zum Start der Räumung ihren Widerstand. „Ihr werdet euch an dieser Räumung die Zähne ausbeißen”, hieß es in einer Mitteilung.