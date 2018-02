Umweltbelastung: Bundesregierung arbeitet an Regelung für Fahrverbote

Die Ministeriums-Sprecherin sagte, um Fahrverbote zu vermeiden, hätten Bund, Länder und Kommunen ein „Sofortprogramm Saubere Luft“ in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. Die geschäftsführende Regierung habe in einem Schreiben an die EU-Kommission darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen angekündigt. Kommunen und Ländern sollten so weitere Werkzeuge an die Hand bekommen, um die Stickoxidgrenzwerte in den besonders belasteten Städten so schnell wie möglich zu erreichen. „Dazu gehören auch Regelungen für eine gezielte Verkehrslenkung“, sagte die Sprecherin. In dem Brief heiße es etwa, dass die Regierung falls nötig die Städte unterstützen werde, „wirkungsvolle Verkehrsvorschriften auf bestimmten Straßen einzuführen“, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. „Dazu gehört auch den Rechtsrahmen so zu präzisieren, dass dies nach einheitlichen Kriterien streckenbezogen in hochbelasteten Straßen geschehen kann.“