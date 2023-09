Umweltbonus für Dienstwagen gestrichen Ende der E-Auto-Prämie: Antragsflut für Dienstwagen im August

Im laufenden Jahr ist das Interesse an der Förderung offensichtlich größer als von der Bundesregierung gedacht. 2023 gab es bereits so viele Anträge, dass der ursprünglich geplante Fördertopf mit 2,1 Milliarden Euro schon zur Jahreshälfte fast ausgeschöpft ist. So hat das BAFA in diesem Jahr bereits rund 1,98 Milliarden Euro Fördergelder für E-Autos ausbezahlt, im Vorjahr waren es rund 3,45 Milliarden Euro. Damit die Mittel reichen, stockt das Wirtschaftsministerium die Mittel noch einmal um mindestens 400 Millionen Euro auf – Subventionen, von denen ab heute dann aber nur noch Privatpersonen profitieren werden.