Umweltbundesamt warnt : Streit um mögliche Fahrverbote – was Stickoxide gefährlich macht

Die Untersuchung wird erst an diesem Donnerstag vorgestellt, aber Einiges ist schon bekannt. Rund 6000 Menschen in Deutschland sterben demnach pro Jahr vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die von Stickstoffdioxid ausgelöst werden. Der Studie zufolge kann NO2 über einen längeren Zeitraum schon in geringen Konzentrationen schwere Folgen haben, wie sie in ländlichen Räumen vorkommen.