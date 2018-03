Umweltminister in Schleswig-Holstein: Jan Philipp Albrecht soll Habeck-Nachfolger werden

KielDer Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht soll neuer Umweltminister in Schleswig-Holstein werden. Das haben die Grünen am Samstag offiziell bestätigt. Zuvor hatte sich der Landesvorstand einstimmig für den 35-Jährigen als Nachfolger von Robert Habeck ausgesprochen. Die Personalie war bereits am Freitag durchgesickert. Habeck war Ende Januar zum Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt worden und darf nach einer Satzungsänderung noch maximal bis zum Frühherbst Landesminister in Kiel bleiben. Sein designierter Nachfolger Albrecht ist Jurist und vertritt seit 2009 die Grünen aus Schleswig-Holstein und Hamburg im Europäischen Parlament.