Umweltökonom Axel Ockenfels: „Deutschland gilt beim Klimaschutz als Negativbeispiel“

Viele fordern, dass die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung zumindest in Teilen an die Bürger zurückfließen. Ist das im Emissionshandel überhaupt machbar?

Eine Rückerstattung funktioniert im Prinzip in beiden Systemen. Die Regierung könnte Erlöse aus der Versteigerung von Zertifikaten zurückgeben – entweder pauschal direkt an die Bürger, um einen sozialen Ausgleich zu gewährleisten, oder über konkrete Klimaschutzprojekte. Das ist auch politisch erforderlich, wie uns die Gelbwesten-Proteste in Frankreich lehren. Verschwindet das Geld aus der CO2-Bepreisung im Steuertopf, wäre die Akzeptanz in der Bevölkerung gering. Es bliebe der Eindruck: Die wollen uns nur schröpfen.