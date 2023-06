Umweltpolitik Atommüllendlager Schacht Konrad verzögert sich erneut

13. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Fass mit der Aufschrift «Back to sender» und einem Atomzeichen steht vor einem Haus in der Ortschaft Bleckenstedt bei Salzgitter in der Nähe vom Schacht Konrad. Bild: Bild: dpa

Die Fertigstellung des umstrittenen Atommüllendlagers Schacht Konrad in Salzgitter im Südosten Niedersachsens verzögert sich erneut um Jahre. Der Plan für 2027 ist aus Sicht der zuständigen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nicht mehr zu erreichen. Darüber informierte die BGE-Geschäftsführung nach dpa-Informationen am Montag den Aufsichtsrat. In einer Neubewertung der restlichen Bautätigkeit komme die Gesellschaft zu der Einschätzung, dass die Arbeiten um etwa zwei Jahre im Verzug sind, heißt es in Unterlagen, die der dpa in Braunschweig vorliegen.