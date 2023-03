Umweltpolitik Grünen-Fraktion will natürlichen Klimaschutz vorantreiben

22. März 2023 | Quelle: dpa

Nebel liegt über dem Wald bei Obereisenbach im Allgäu. Böden und Pflanzen speichern CO2 - es ist natürlicher Klimaschutz. Bild: Bild: dpa

Die Grünen im Bundestag pochen auf raschere Fortschritte beim natürlichen Klimaschutz in Deutschland – also beim Speichern von CO2 in Böden und Pflanzen. „Moore, Wälder und Gewässer müssen gesund und sauber sein, damit sie CO2 binden und zugleich die Artenvielfalt fördern”, sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur.