Umweltpolitik „Sofortprogramm saubere Luft“ stockt bei Umsetzung

Berlin, MünchenDas vor einem Jahr auf eine Milliarde Euro erhöhte „Sofortprogramm saubere Luft“ des Bundes kommt nur langsam in die Gänge: Vor dem mittlerweile dritten Dieselgipfel am kommenden Montag ist erst ein Teil der Anträge bewilligt worden. Viele Städte warten auf die erhofften Fördermillionen, wie eine Anfrage bei mehreren Großstädten und beteiligten Ministerien ergeben hat. Zudem sind Elektrobusse und E-Nutzfahrzeuge so begehrt, dass die Anmeldungen der Kommunen die dafür vorgesehenen 122 Millionen Euro weit überschreiten.