Umweltschutz Darf jeder noch das Auto fahren, das ihm gefällt?

Man möchte also nicht in der Haut von Volker Wissing stecken. Immerhin ist die Betrachtung der Einzelsektoren jetzt aufgegeben worden, der Verkehrsminister kann seinen Sündenbocksektor künftig besser im Wust der Umweltdaten verstecken. Aber die Affinität der Deutschen zu dicken Autos wird das so wenig schmälern wie Lindners Liebe zum 911er. Was also ist wichtiger? Freude am Fahren oder ökologische Vernunft? Oh Mann – kein Wunder, dass die Koalition 30 Stunden beraten musste.



