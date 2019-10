Umweltschutzpläne der Regierung: „Unsicherheit kann sich niemand leisten“

Einige Fachleute zweifeln, ob der Festpreis für die handelbaren Zertifikate in den ersten Jahren nicht eine verkappte Steuer darstellt, die grundgesetzlich verankert werden müsste. Sie auch?

Diese Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Festpreise teilen wir. Das muss zwingend von der Regierung beantwortet werden. Unsicherheit kann sich niemand leisten. Wir reden über eines der größten industriepolitischen Vorhaben der kommenden zehn Jahre, da muss der Pfad für alle Beteiligten – gerade auch für die Wirtschaft – klar sein.



Die Koalition verteidigt den geringen Preis mit dem Akzeptanz-Argument: Bevor Energie und CO2-Verbrauch drastisch teurer werden können, müssten Alternativen da sein. Sonst sei außer Volkszorn nichts gewonnen. Ist das kein valides Argument?

Nein, ist es nicht. Wir brauchen jetzt dringend neuen Schwung für den Klimaschutz. Punkt. Höhere Preise hätten schließlich nicht nur eindeutige Anreize, sondern auch höhere Einnahmen bedeutet, die man per Rückerstattung wieder an die Bürger hätte verteilen können. Die soziale Ausgewogenheit wäre ohne Probleme darstellbar gewesen, wenn die Koalition den Mut dazu gehabt hätte. Dafür liegen zahlreiche Vorschläge auf dem Tisch.