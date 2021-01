UN-Bericht: China 2020 größter Empfänger von Auslandsdirektinvestitionen

China ist 2020 nach Angaben der Vereinten Nationen der größte Empfänger von Auslandsdirektinvestitionen gewesen. In die Volksrepublik flossen in dem von der Corona-Pandemie gezeichneten Jahr 163 Milliarden Dollar, wie aus einem am Sonntag veröffentlichten Bericht der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) hervorgeht.