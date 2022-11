UN Klimakonferenz COP 27 Vier unbequeme Wahrheiten zum Klimaschutz

Welche klimapolitischen Schlussfolgerungen sollten wir aus diesen ersten beiden „unbequemen Wahrheiten“ ziehen? Zum einen müssen wir uns von der Vorstellung lösen, dass sich unsere Energieversorgung allein durch Erneuerbare Energien und dazu noch ohne den Bau „hässlicher“ Stromtrassen sicherstellen lässt. Das erfordert vor allem, dass wir gegenüber neuen Technologien und Forschungsergebnissen aufgeschlossen(er) sind. So sollten wir zum Beispiel nicht von vornherein ablehnen, der Atmosphäre CO 2 zu entziehen und es zu speichern oder für andere chemische Prozesse zu nutzen („carbon capture and storage“ (CCS) und „carbon capture and utilization“ (CCU) ).



Stattdessen sollten wir auch in Deutschland CCS- und CCU-Technologien fortentwickeln und die dazu erforderliche Infrastruktur rechtzeitig planen und errichten. Ähnlich sollten wir nicht alle Formen der Kernkraft kategorisch ablehnen. Stattdessen sollten wir unser umfangreiches Know-how nutzen und uns an der Forschung und Entwicklung von „Reaktoren der nächsten Generation“ beteiligen, die „inhärent sicher“ sind und zum Beispiel Energie aus bereits angefallenem Atommüll gewinnen können. Auch der Weltklimarat (IPCC) sieht sowohl im Abscheiden von CO 2 als auch in der Nutzung von Kernkraft wichtige Optionen, um den Klimawandel abzuschwächen.