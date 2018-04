UN-Mission: Bundestag verlängert gefährlichen Mali-Einsatz der Bundeswehr

In Mali beteiligt sich die Bundeswehr auch an der internationalen EUTM-Mission zur Ausbildung einheimischer Soldaten. Dieses Mandat sollte der Bundestag im Laufe des Abends ebenfalls verlängern. Darüber hinaus wollte das Parlament auch noch über die weitere deutsche Beteiligung am Anti-Piraten-Einsatz vor Somalia entscheiden. In beiden Fällen galt eine Zustimmung als sicher.