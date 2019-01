 Unerlaubte Telefonwerbung: Barley will gegen Telefon-Abzocke vorgehen

BerlinBundesjustizministerin Katarina Barley will unerbetene Telefonwerbung wirksamer bekämpfen. „Wir werden Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor telefonisch untergeschobenen Verträgen und Kostenfallen schützen“, sagte die SPD-Politikerin der „Welt am Sonntag“. Am Telefon abgeschlossene Verträge sollten erst wirksam werden, wenn die Unternehmen sich ihre telefonischen Angebote noch einmal schriftlich haben genehmigen lassen. „Das kann auch einfach per Mail erfolgen“, sagte Barley.