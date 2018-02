Union: CDU-Parteitag soll Prozess für neues Grundsatzprogramm anstoßen

Berlin

Die CDU-Spitze will die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm mit einer grundlegenden Reform der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland verbinden. Das sieht ein der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegender Antragsentwurf des Parteivorstands für den Parteitag an diesem Montag in Berlin vor. Die 1001 Delegierten sollen der Parteispitze grünes Licht für den Start in einen innerparteilichen Diskussionsprozess geben.