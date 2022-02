Union erhöht den Druck Das Soli-Problem des Christian Lindner

Es ist das vielleicht größte schlummernde Dilemma der FDP, das vor allem die Kernklientel schmerzt: die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Bei den Koalitionsverhandlungen hatten die Emissäre das wichtige Anliegen der Liberalen einfach unter den Tisch gekehrt. Doch totschweigen lässt sich das Thema nicht. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat aktuell einen sechsseitigen Fragenkatalog mit 25 Fragen und noch viel mehr Unterfragen formuliert, den sie in den kommenden Tagen offiziell an die Bundesregierung übergeben will. Die „Große Anfrage“, so der Name dieser parlamentarischen Waffe, ist gespickt mit Sticheleien. Haupttenor: Wenn Ihr, liebe FDPler, seit Jahren gegen den Soli zu Felde und sogar bis zum Bundesverfassungsgericht zieht, warum kämpft Ihr jetzt in der Regierung nicht für die rasche Abschaffung?