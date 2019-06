Union: FDP bleibt nach CDU-Abgrenzung von AfD skeptisch

Kramp-Karrenbauer hatte am Sonntagabend in der Sendung „Anne Will“ deutlich gemacht, dass sie einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD einen Riegel vorschieben will. Sie wolle die Spitzengremien ihrer Partei bitten, ihr Prokura zu geben, um mit den Justiziaren der Bundespartei und der Landesverbände jedes Mittel zu prüfen mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit oder Annäherung an die AfD zu verhindern.