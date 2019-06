Union: Kramp-Karrenbauer ernennt neuen CDU-Bundesgeschäftsführer

Der in CDU-Kreisen als analytischer Kopf geltende Lange verfügt über viel Auslandserfahrung. Von Januar 2017 bis zu seinem Wechsel ins Saarland leitete er das Büro der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Washington. Zuvor war Lange fünf Jahre lang stellvertretender Leiter der Abteilung Politik und Beratung sowie Leiter des Teams Innenpolitik der KAS in Berlin. Von September 2006 bis April 2012 leitete der heute 44-Jährige das KAS-Büro in der Ukraine. Lange hat Politik, Kommunikationswissenschaft und Informatik studiert.