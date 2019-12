Union Merz offen für höheren Spitzensteuersatz

Ende 2018 war Merz im Rennen um den CDU-Vorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer knapp unterlegen. Dass er dennoch als möglicher Kanzlerkandidat im Gespräch ist, schmeichelt ihm offenbar. „Ich wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht freut. Aber es wundert mich auch ein wenig, dass dies über jemanden gesagt wird, der seit zehn Jahren nicht mehr in der Politik aktiv ist. Das zeigt, dass wir in Deutschland offensichtlich einen gewissen Nachholbedarf an politischen Führungspersönlichkeiten haben.“