Union Neuer Generalsekretär in der CDU: Linnemann ersetzt Czaja

Czaja, der im Januar 2022 mit einer hohen Zustimmung von über 94 Prozent zum Generalsekretär gewählt wurde, wurde in der Partei eine geringe Präsenz in der Öffentlichkeit vorgeworfen. Zudem soll er in den Ländern auf wenig Zustimmung gestoßen sein. Merz hat jedoch angekündigt, Czaja weiterhin in einer wichtigen Rolle in der Gesundheits-, Pflege- und Sozialpolitik der CDU zu sehen.