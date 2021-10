Union Schaulaufen beim Nachwuchs ohne Quertreiber Söder

Stefan Meitinger ist eigentlich ein Netter. Ein anständiger Bub, wie man bei ihm zum Hause im bayerischen Schwaben sagen würde. So einer, der in seiner Jugend am Sonntagmorgen in der Kirche als Ministrant diente und katholische Jugendgruppen leitete. Einer eben, der in die CSU eintrat, beim Bayerischen Bauernverband die Interessen der Landwirte vertritt und der in seiner Freizeit Waffeln für den guten Zweck backt. Sogar Stammzellen hat der Meitinger Stefan schon gespendet und dafür körperliche Strapazen nicht gescheut. Recht schmächtig sah er vor sechs Jahren auf den Fotos aus, die nach seiner Wahl zum JU-Ortsvorsitzenden in Aichach verschickt wurden. Gemessen an dem ungeschriebenen bayerischen Gesetz, dass Macht sich auch direkt proportional zu den Kilos verhält, die einer auf die Waage bringt, müsste Markus Söder auch heute noch keine Angst haben vor dem 28-jährigen Jungspund.