Union und Grüne machen Druck: Bundesregierung soll Kampf gegen Antisemitismus forcieren

Der Direktor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien, Julius Schoeps, forderte ebenfalls in dieser Frage Ansprechpartner auf Länderebene. Bei einem von seinem Zentrum am Freitag veranstalteten Workshop in Potsdam beklagten Forscher einen zunehmenden Antisemitismus im Osten Deutschlands. „Wir sind alle irritiert über die Zunahme antisemitischer Vorfälle“, sagte Schoeps.