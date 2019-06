Union und SPD: Spitzen der Koalition beraten Sonntag über Haushalt 2020

BerlinDie Spitzen der Großen Koalition beraten Regierungskreisen zufolge am Sonntagabend über den Haushalt 2020. Bei dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt dürfte es auch darum gehen, wie CDU, CSU und SPD nach den schlechten Ergebnissen bei der Europawahl Ende Mai und dem anschließenden Rücktritt von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles weiter arbeiten wollen, hieß es am Donnerstag in Koalitionskreisen. Bereits am Freitag tagen die geschäftsführende Fraktionsvorstände der Regierungsfraktionen.