Union Wüst beansprucht Mitsprache bei der Kanzlerkandidatur

Der Gegenentwurf zum Vorzugspreis für wenige wäre die Senkung oder gar die Aussetzung der Stromsteuer für alle. Dieses Konzept wird in der Union ebenfalls diskutiert und eher von Merz bevorzugt. Allerdings helfe das den großen, energieintensiven Unternehmen nicht, sagen Wüst und Rhein. Beide stimmen in dieser Frage eher Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu, der ebenfalls einen subventionierten Industriestrompreis einführen will. Merz hingegen, der sich als Oppositionsführer mehr von der Ampelkoalition absetzen will, sieht das Konzept kritisch.



Aber die Allianz von Hessen und NRW richtet sich auch gegen Bayern. Söders Forderung, ein neues großes Konjunkturprogramm aufzulegen und dafür auf Kürzungen im Bundeshaushalt zu verzichten, sehen Rhein und Wüst kritisch. Der Bund habe in den letzten eineinhalb Jahren bereits 550 Milliarden Euro Schulden aufgebaut, sagt Rhein. Das könne so im Interesse nachfolgender Generationen nicht mehr weitergehen. Auch Wüst erinnert an den Verfassungsrang der Schuldenbremse. Eine Regierung, die Schulden mache, treibe nur die Inflation.