Wann immer über die K-Frage in der Union spekuliert wird, fällt automatisch der Name Wüst. Der Münsterländer steht für eine jüngere Politiker-Generation und hat sich als Gewinner bewährt. Im einwohnerstärksten Bundesland setzte er sich 2021 ohne Scharmützel als Nachfolger von Laschet an der Spitze der Regierung und der NRW-CDU durch und gewann 2022 die Wahl. Danach schmiedete er das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW. Auch mit Blick auf den Bund wäre dies eine für viele in der Union vorstellbare Farbkonstellation.