Unions-Fraktionsvize: 180 Euro CO2-Preis-Grenze bis 2030

Am Donnerstagabend war unterdessen bekannt geworden, dass die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzprogramm auf Angaben verzichtet, wie viel die einzelnen Maßnahmen zum Klimaschutz beitragen sollen. Das geht aus einer neuen Fassung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend vorlag. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ (Freitagausgabe) darüber berichtet. Die Ressortabstimmung dazu sei mittlerweile eingeleitet.