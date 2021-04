Unions-Kreise Söder erklärt offen Bereitschaft zur Kandidatur – Laschet will schnelle Entscheidung

Laschet und Söders sollten am Sonntagmittag unter dem Motto „Wie gestalten wir die Zukunft?“ mit den Abgeordneten diskutieren. Kanzlerin Angela Merkel hatte in der Sitzung zuvor von einem nötigen „Brücken-Lockdown“ in der Coronakrise gesprochen und damit Laschets Wortwahl übernommen. Bereits am Freitag hatte sie nach der Umsetzung der Notbremse in Berlin und Nordrhein-Westfalen auch die von Bayern kritisieren lassen. Nach Teilnehmerangaben sagte sie in der Sitzung am Sonntag, dass Bayern sogar weiter abgewichen sei als Nordrhein-Westfalen. Wie mehrere Sitzungsteilnehmer übereinstimmend berichteten, verließ die Kanzlerin die Klausur der Spitze der Unionsfraktion vor den Auftritten Laschets und Söders verlassen.