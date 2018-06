Linnemann zählt zu den wichtigen wirtschaftspolitischen Themen, dass die Regierung den Fachkräftemangel angeht und dafür auch ein Einwanderungsgesetz für Qualifizierte schafft. Außerdem müssten Bürokratie abgebaut und Genehmigungsverfahren für Unternehmen gestrafft werden. Bei manchen wichtigen Themen sei ein Aufbruch bereits verpasst. „Bei der Rente glaube ich leider, dass wir das Hemd von Anfang an falsch geknöpft haben." Notwendig seien grundlegendere Umbauten als die Regierung sich vorgenommen habe. "Trotzdem hoffe ich, dass die nun eingesetzte Rentenkommission ohne Denkverbote an die Sache ran geht. Nur so wird man der Tragweite des Themas gerecht.“