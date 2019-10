Unionsfraktionschef Brinkhaus gibt sich bei umstrittenem Klimapaket dialogbereit

Im Streit um das Klimaschutz-Programm hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus Dialogbereitschaft der Regierungskoalition bekräftigt. Das Paket müsse in den Grundzügen „unabhängig von den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen die nächsten Jahrzehnte Bestand haben, sonst wirkt es nicht“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „Wir werden daher für unser Konzept werben, aber nicht nach dem Prinzip „Friss oder stirb“.“ Die Kritiker des Pakets rief Brinkhaus auf, „nicht die reine Lehre“ zu vertreten. „Alle Kritiker müssen jetzt ganz konkret auf den Tisch legen: Was soll bis wann wie teuer werden? Was wollen sie den Menschen verbieten?“