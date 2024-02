Unkonventionelle Wirtschaftspolitik Die Inflation in der Türkei könnte auf 75 Prozent steigen

Die negativen wirtschaftlichen Folgen durch die jahrelangen unkonventionellen Wirtschaftspolitik bleiben gleichwohl eine Herausforderung. Die Erholungsphase dürfte sich noch einige Zeit hinziehen. Ende 2023 erreichte die Inflationsrate in der Türkei einen Wert von 65 Prozent. Bis Mitte 2024 wird sie voraussichtlich auf etwa 75 Prozent ansteigen und Ende 2024 immer noch bei etwa 50 Prozent liegen.



In Erwartung einer weiter steigenden Teuerung haben viele Verbraucher größere Käufe vorgezogen, was die Effekte der rigorosen geldpolitischen Straffung abschwächt. Auch Anpassungen bei gesetzlich regulierten Preisen und die Entscheidung, den Mindestlohn im Vorfeld der Kommunalwahlen im März um fast die Hälfte zu erhöhen, haben zum anhaltenden Inflationsdruck beigetragen. Die Inflationserwartungen sind von Pessimismus geprägt und zeigten erst in jüngster Zeit Anzeichen einer Entspannung.