Untergrenzen für Pflegekräfte Spahns Vorgabe gefährdet die Versorgung

Werde die Versorgung in einzelnen Häusern eingeschränkt, passiere das ohne Rücksicht darauf, ob eine Region gut oder schlecht versorgt sei, sagt Pflege-Vertreterin Maier voraus. „Der Abbau von Betten geschieht dann ohne Plan und nicht so, dass überall eine gute Versorgung aufrechterhalten bleibt.“



Spahn bringt eine Verordnung auf den Weg, die gewährleisten soll, dass in wichtigen Krankenhaus-Abteilungen künftig eine Mindestbesetzung mit Pflegekräften bereit steht. Dafür kommen zum 1. Januar 2019 verpflichtende Untergrenzen für Intensivstationen sowie Abteilungen für Kardiologie, Geriatrie und Unfallchirurgie. „Ein Mangel an Pflegekräften gefährdet Patienten“, sagte der CDU-Politiker. Das Ziel sei: „Wer zu wenig Pflegekräfte für zu viele Patienten hat, muss Betten abbauen.“