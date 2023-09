Unternehmen kritisieren Entlastungspaket „Die Mordsbürokratie ist das allergrößte Hemmnis am Standort Deutschland“

„Die Mordsbürokratie ist das allergrößte Hemmnis, am Standort Deutschland noch zu investieren“, warnt Ostermann, die auch Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer ist, im WirtschaftsWoche-Podcast Chefgespräch. Zwar würden viele Vorgaben aus Brüssel kommen, doch in Berlin würden diese sogar „noch mal verschlimmbessert“, erklärt Ostermann. Die Regierung habe „zu wenig Verständnis dafür, was im echten Leben, was in der Praxis, in den Unternehmen passiert.“