Unternehmenspleiten Kommt 2021 die große Pleitewelle?

Es wird im kommenden Jahr zwar zu einer Insolvenzwelle kommen, aber nicht zu einem Tsunami. Gegenwärtig ist die Lage noch paradox: trotz schwerer Wirtschaftskrise gehen die Insolvenzzahlen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in diesem Krisenjahr 2020 zurück. Das liegt an den zahlreichen Überbrückungsgeldern, die ausgezahlt wurden, sowie an der ausgesetzten Insolvenzmeldepflicht. Hierdurch hat es bereits Verschleppungen gegeben; es sind also Firmen durchgeschleppt worden, die auch ohne Corona das Handtuch geworfen hätten. All diese aufgeschobenen Fälle werden zusammen mit den wirklichen Corona-Opfern im kommenden Jahr die Insolvenzgerichte beschäftigen. Das Geschehen sollte sich jedoch auf die am härtesten betroffenen Dienstleister sowie auf einige Teile der Industrie beschränken. Die Hoffnungen, dass der Bankensektor als Ganzes dabei stabil bleibt, sind berechtigt.