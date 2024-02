Unternehmenssteuer So schlecht schneidet Deutschland im internationalen Steuerwettbewerb ab

Das IW betrachtet jedoch nicht allein die Durchschnittswerte, auch eine weitere Messlatte legen die Forscher an: den sogenannten Grenzsteuerkeil. Dieser gibt laut IW an, wie viel von einem zusätzlichen Verdienst, zum Beispiel einer Bonuszahlung, in Form von Steuern und Abgaben gemessen an den Gesamtarbeitskosten des Arbeitgebers, an den Staat gehen. In Deutschland verdient der Staat an solchen Leistungszulagen kräftig mit, ganze 58,4 Prozent wandern in die Staatskasse. Der OECD-Schnitt liegt bei etwa 44 Prozent.