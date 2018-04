Unternehmenssteuern: Trumps Steuerreform setzt Finanzminister Scholz unter Druck

Die effektive Steuerlast, also das, was tatsächlich gezahlt wird, liegt in Deutschland nach Berechnungen des ZEW-Mannheim bei 28,2 Prozent. In den USA liegt die effektive Last nach der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump je nach Bundesstaat zwischen 23,3 und 26 Prozent. Höhere Unternehmenssteuern als Deutschland erheben demnach aktuell allerdings nur Belgien, Spanien und Frankreich.