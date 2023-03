Unterricht Warnstreik: Viele Schüler können zu Hause bleiben

24. März 2023 | Quelle: dpa

Am Montag ist Großstreiktag in Deutschland - deshalb gibt es für viele Schülerinnen und Schüler Sonderregelungen. Bild: Bild: dpa

Der geplante Großstreik im Verkehrssektor am Montag hat auch Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler in mehreren Bundesländern. In Bayern und Baden-Württemberg könnten die Kinder unter bestimmten Bedingungen zu Hause bleiben, teilten die Kultusministerien mit. In Bayern gebe es für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen könnten, eine Sonderregelung: „Sie können am Montag zu Hause bleiben”, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) der Deutschen Presse-Agentur.