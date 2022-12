Unterstützung Bund und Länder sprechen über Finanzierung von Energiehilfen

08. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Reisende sitzen in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn. Es wird weiterhin über die Kosten des 49-Euro-Ticketes diskutiert. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Bundesländer beraten erneut über die Finanzierung weiterer Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise. Dazu sind die Vertreter der Bundes- und Landesregierungen am Donnerstagnachmittag im Bundeskanzleramt in Berlin zusammengekommen. Klärungsbedarf sehen die Länder insbesondere bei der Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen sowie beim 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr.