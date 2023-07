Unterstützung für Familien Diese Grafiken zeigen, wer Elterngeld bekommt – und wie viel

Zwar nehmen hierzulande immer mehr Väter Elternzeit. Von Gleichberechtigung kann jedoch noch keine Rede sein: Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass der Anteil der männlichen Elterngeldbezieher in Deutschland zuletzt bei 26,1 Prozent lag. Seit 2015 ist der Väteranteil um knapp fünf Prozent gestiegen. Noch deutlicher unterscheidet sich die Länge der Elternzeit. Frauen beantragten im Jahr 2022 durchschnittlich 14,6 Monate Elternzeit, Männer dagegen nur 3,6 Monate. Am höchsten war der Anteil der Väter an allen Leistungsbeziehenden von Elterngeld im Jahr 2022 in Sachsen, hier lag der sogenannte Väteranteil bei 30,2 Prozent. Am niedrigsten lag der Väteranteil 2022 – ebenfalls wie im Vorjahr – im Saarland (20,8 Prozent).