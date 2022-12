Unterstützung in der Krise Wie der Bund Sie 2022 & 2023 entlasten will

von Thomas Regniet 02. Dezember 2022

Welche Entlastungspakete es gibt aktuell, welche könnten noch kommen? Ein Überblick Bild: Bild: dpa

Mit einer Vielzahl an Maßnahmen will die Bundesregierung aktuelle Krisen bekämpfen. Dabei will sie auch Verbrauchern unter die Arme greifen. Was können die Bürger von den neuen Entlastungen erwarten? Ein Überblick.