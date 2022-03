Untersuchung: DIW: Steuereinnahmen haben sich vom Corona-Absturz schneller als von der Finanzkrise erholt

„Dass sich die Steuereinnahmen in der Pandemie so viel dynamischer entwickelt haben als in der Finanzkrise, liegt zum einen an den unterschiedlichen Ursachen der Krisen“, sagte Studienautorin Kristina van Deuverden. „Zum anderen aber auch an den Reaktionen der Politik, die in der Pandemie sehr viel entschlossener umfangreichere Maßnahmen ergriffen hat.“