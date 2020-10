Untersuchungsausschuss Die Wirecard-Aufklärung beginnt mit Karl-Theodor zu Guttenberg

Politisch bringt der Skandal den Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz am meisten in Bedrängnis. Er ist für die Aufsicht über die Finanzaufseher der BaFin zuständig. Scholz geht daher seit mehreren Wochen in die Offensive. Am Mittwoch, also einen Tag vor der konstituierenden Ausschusssitzung, kündigte er seinen „Aktionsplan“ an, der nicht nur Reformen der BaFin, sondern auch schärfere Regeln für Wirtschaftsprüfer enthält. Darin enthalten sind unter anderem eine schärfere Trennung vom Prüf- und Beratungsgeschäft sowie eine striktere Obergrenze von zehn Jahren für Prüfmandate.