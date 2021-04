Untersuchungsausschuss: Finanzminister Scholz weist Mitschuld im Fall Wirecard von sich

Der frühere Dax-Konzern war im Juni 2020 nach Bekanntwerden milliardenschwerer Luftbuchungen in die Pleite gerutscht. Die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche. Mehrere Ex-Vorstände von Wirecard sitzen in Untersuchungshaft oder sind auf der Flucht. Der Bafin und damit auch dem Finanzministerium werden weitgehendes Versagen in dem Fall vorgeworfen.