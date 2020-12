Untersuchungsausschuss: Guttenberg sieht sich im Wirecard-Skandal als Opfer

Ex-Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat seine Rolle als externer Berater von Wirecard verteidigt und sieht sich selbst als Opfer in dem Finanzskandal. Seine Beratungsfirma Spitzberg Partners sei weder eine Staatsanwaltschaft noch ein Wirtschaftsprüfer, sagte der 49-Jährige am Donnerstag in Berlin. Zu keinem Zeitpunkt habe seine Firma Kenntnis von Bilanzbetrug oder Geldwäsche des ehemaligen Dax-Konzerns gehabt. „Das war einfach nicht vorstellbar.“