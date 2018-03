Untersuchungsausschuss: Republikaner sehen keine Beweise für geheime Absprachen mit Russland

In einem Report der Republikaner, der am Montagabend veröffentlicht wurde, gibt es laut den Abgeordneten keine Beweise für geheime Absprachen zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam und dem Kreml. Außerdem gäbe es keine Belege dafür, dass die russische Regierung Donald Trump während des Wahlkampfs in irgendeiner Art und Weise begünstigt habe, heißt es dort.