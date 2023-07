Untersuchungsausschuss: Union will im Fall Warburg im Sommer Verfassungsklage einreichen

Mit den Stimmen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sollte am Abend aller Wahrscheinlichkeit nach erstmals in der Geschichte der Bundestag einen U-Ausschuss ablehnen. „Das hat es noch nie gegeben“, so Schnieder. Der Umgang mit der Opposition sei respektlos. Es gebe keinen sachlichen Grund, den Antrag der Union abzulehnen. Der Geschäftsordnungsausschuss des Parlaments hatte am Dienstag bereits mit den Stimmen der Ampel das Vorhaben blockiert.