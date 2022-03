Unterwegs auf einer Atomschutzbunker-Tour „Das Kalter-Krieg-Thema erlebt eine Renaissance“

Wenn Claus Röhling Bunker-Hausherr ist, ist Diester der Bunker-Präsident. Er gründete 2009 das Netzwerk der Bunker-Dokumentationsstätten. Ein Zusammenschluss von sieben deutschen Bunkern, mit Sitz in Marienthal, nahe dem ehemaligen Regierungsbunker in Ahrweiler. Drei dieser Bunker hat Diester selbst gemietet. Im Hauptberuf leitet er die Pressestelle der Handwerkskammer Koblenz. Vor ein paar Jahren entwickelte er die sogenannte Eifel-Bunker-Tour. Drei Atomschutzbunker an einem Tag: Regierungsbunker in Ahrweiler, NRW-Ausweichsitz in Kall-Urft und der Ausweichsitz der NRW-Landeszentralbank in Satzvey bei Mechernich. Normalerweise bietet er die Tour fünfmal im Jahr an. „Aber die Anmeldungen gehen nun im Minutentakt hier ein“, sagt Diester. Deshalb gibt es im Sommer wohl Zusatztermine.