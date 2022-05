Unterwegs mit Robert Habeck Applaus für den „grünen Heini“

So weit, so erwartbar. Der Wirtschaftstag 2022, organisiert vom CDU-Wirtschaftsrat, ist eine Heimarena für Merz und von Natur aus vermintes Terrain für einen Grünen wie Habeck. Immerhin ist es keinen Monat her, dass die Präsidentin des Wirtschaftsrates Astrid Hamker der Ampel als Regierung noch einen „Abstiegsplatz“ attestierte. Pünktlich zum Dienstag kritisierte sie in der WirtschaftsWoche auch Kanzler Olaf Scholz hart.